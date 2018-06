Obama presta homenagem a veteranos do Vietnã

Obama afirmou neste sábado em seu discurso semanal de rádio e na Internet que ele marcará o feriado nacional americano, que ocorre anualmente na última segunda-feira de maio, com os veteranos e as famílias deles no Cemitério Nacional Arlington e no Memorial dos Veteranos do Vietnã.

O presidente disse que a nação precisa honrar os veteranos, incluindo aqueles que servirão no Iraque e no Afeganistão, garantindo a eles o acesso à saúde, ensino superior e emprego. As informações são da Associated Press.