Obama progride com Cuba e Irã, mas encontra dificuldades em combater o EI

WASHINGTON - Para o presidente dos EUA, Barack Obama, 2015 foi um ano de progressos com Cuba e Irã, mas também de estagnação em assuntos como o conflito na Síria, a luta contra o grupo Estado Islâmico (EI), o controle de armas no país e a imigração.

No fim de junho, o líder viveu alguns dos melhores dias de seu mandato, graças a duas importantes decisões judiciais da Suprema Corte sobre a reforma na saúde e o casamento gay. O tribunal se colocou ao lado de Obama, o primeiro presidente do país a defender a união entre homossexuais e legalizá-la em todo o território americano.

Obama também mostrou que a aposta pela diplomacia em vez do isolamento ou enfrentamento funcionou, ao menos nos casos de Cuba e Irã.

As embaixadas de Washington e Havana foram reabertas após mais de meio século de ruptura diplomática. Além disso, Obama e o presidente de Cuba, Raúl Castro, realizaram dois encontros de alto nível desde então.

Mas o restabelecimento completo das relações será longo e complexo, dada a persistência do embargo econômico dos EUA sobre a ilha, as diferenças sobre os direitos humanos e a reivindicação cubana sobre o território de Guantánamo.

Com o Irã, Obama também está no início de um processo igualmente difícil, após o histórico acordo nuclear firmado em julho em Viena entre o país e o Grupo 5+1 (EUA, Rússia, China, Grã-Bretanha, França e Alemanha).

O pacto com o Irã, cujo objetivo é controlar as atividades nucleares de Teerã para que o país não desenvolva armas nucleares, prejudicou a relação de Obama com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e com os republicanos, que fracassaram na tentativa de bloquear o pacto no Congresso.

Terrorismo. No segundo semestre de 2015, a situação do governo americano se complicou na Síria com a entrada da Rússia no conflito armado. Além disso, a ameaça do EI se tornou muito mais forte após os atentados de Paris e o massacre de San Bernardino, na Califória.

Os autores do ataque, o pior ato de terrorismo em solo americano desde os atentados de 11 de setembro de 2001, eram seguidores do grupo extremista, segundo afirma a organização jihadista.

Para Steffen Schmidt, professor de Ciências Políticas da Universidade Estadual de Iowa, a "Síria foi abandonada por Obama". "O presidente divagou diante do conflito no país e, sem uma política clara, engendrou em certo modo sobre o EI", disse.

Após os ataques de Paris e San Bernardino, Obama realizou um raro pronunciamento em horário nobre para defender sua estratégia contra o EI e disse que seria "um erro" enviar um grande número de tropas à Síria para combater os jihadistas por terra, como no Iraque e no Afeganistão.

Ainda neste ano, Obama teve que admitir que não vai poder encerrar a Guerra do Iraque, onde os EUA mantêm militares para assessorar as forças locais que combatem o EI. O mesmo ocorre no Afeganistão, já que o último plano anunciado é que pelo menos 5.500 soldados sigam no país até janeiro de 2017, quando ele deixa a Casa Branca.

Balanço. A maior frustração de seus quase sete anos de mandato, porém, continua não ter conseguido aprovar leis para melhorar o controle sobre o comércio de armas de fogo no território americano.

Para Schmidt, entre os "melhores momentos" de Obama em 2015 está sua "indignação", expressada publicamente, após tiroteios como o de junho contra uma igreja da comunidade negra de Charleston, na Carolina do Sul, onde morreram nove pessoas, ou o de outubro contra a Universidade de Umpqua, no Oregon.

Também não houve avanços em 2015 sobre as medidas executivas anunciadas por Obama em 2014 para regularizar temporariamente milhões de imigrantes ilegais. Vários estados entraram com ações contra o projeto, que agora está na Suprema Corte.

Por outro lado, o presidente americano está preparando um novo plano para tentar fechar a prisão de Guantánamo, em Cuba, algo que promete se transformar em seu maior desafio interno em 2016, ao lado do objetivo de promover reformas no sistema de justiça penal. /EFE