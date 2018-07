Obama promete a veteranos 'plano econômico patriota' O presidente dos EUA, Barack Obama, entrou na disputa pelo voto dos veteranos de guerra. Em Virginia Beach, a 320 km de onde o republicano Mitt Romney discursara a ex-combatentes no Vietnã e na Coreia, Obama afirmou ter um "plano econômico patriota" para pôr em marcha em seu segundo mandato, criando 1 milhão de novos empregos para, também, os veteranos do Afeganistão e do Iraque.