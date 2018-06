Obama promete cautela após ataque em embaixada

Desta vez, as autoridades adotaram uma dose extra de cautela após a inteligência ter sugerido que um possível atentado do grupo Al-Qaeda estaria em andamento. Em resposta, os Estados Unidos fecharam 19 postos diplomáticos no Oriente Médio e na África por cerca de uma semana, mas planejam reabrir 18 deles no domingo.

A medida foi adotada quase um ano depois que militantes invadiram a embaixada dos EUA em Benghazi, no leste da Líbia, e mataram quatro pessoas, incluindo o então embaixador norte-americano no país, Chris Stevens. Fonte: Associated Press.