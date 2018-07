Obama promete reconstruir áreas atingidas pelo Sandy na Costa Leste O presidente americano, Barack Obama, prometeu ontem em um pronunciamento semanal no rádio reconstruir as áreas afetadas pelo furacão Sandy, que devastou a Costa Leste dos EUA no começo da semana. De acordo com o presidente, agências governamentais foram orientadas a agilizar a burocracia para solucionar os problemas. O mais grave deles, no momento, é a falta de energia elétrica.