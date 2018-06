Obama quer acelerar retirada de tropas do Afeganistão

Obama considerou positivo o progresso no treinamento das forças de seguranças afegãs. "A razão que nos levou à guerra em primeiro lugar está agora ao alcance: garantir que a Al-Qaeda nunca use o Afeganistão para promover ataques contra o nosso país", disse, acrescentando que nos próximos meses as tropas norte-americanas terão a missão de aconselhar as forças afegãs. "Isso define o palco para uma redução maior das nossas tropas", considerou.

A mudança foi anunciada pelo presidente em uma conferência para a imprensa na Casa Branca juntamente com o presidente afegão, Hamid Karzai, na última sexta-feira. A medida pode beneficiar ambos os líderes, que tentam dar fim à guerra que está em seu 12° ano. "A guerra dos Estados Unidos no Afeganistão terminará até 2014", afirmou Obama. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.