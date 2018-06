Obama quer ações concretas de Assad sobre armas

Obama fez os comentários em discurso gravado na sexta-feira e que foi ao ar neste sábado, antes de os EUA e a Rússia terem fechado um acordo em relação à Síria, para que o governo sírio destrua seu arsenal químico.

O presidente dos EUA culpa o governo sírio pelo ataque com armas químicas no dia 21 de agosto, que matou mais de 1.400 pessoas, entre elas crianças. Obama tinha ameaçado uma intervenção militar ao país, mas voltou atrás e resolveu esperar pelas conversas com os russos. Fonte: Associated Press.