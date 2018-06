Obama quer rapidez para aprovar reforma da NSA

A agência passaria a coletar as informações diretamente nas empresas de telefonia e apenas com autorização judicial. Questionado sobre o impacto das revelações do ex-agente de inteligência Edward Snowden nas relações dos EUA com líderes europeus e de outros países, Obama disse que "qualquer problema pode afetar a relação entre países, mas não as define".

Preocupações. "Acho que os temores sobre a privacidade na era da internet são justificados", afirmou Obama. "No entanto, se você é apenas um cidadão comum, em qualquer um desses países, sua privacidade não está sendo invadida."

O presidente americano disse, no entanto, que o plano de revisão permitirá à NSA lidar com os riscos de um ataque terrorista ao mesmo tempo em que "responde às preocupações" dos críticos da agência de vigilância, de governos e de cidadãos a respeito do sistema de armazenamento de dados usado pelos EUA.