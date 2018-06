Obama quer revisões periódicas das metas do clima e apoio aos países insulares

Obama disse que as metas específicas de cada país para reduzir as emissões de poluentes pode não ter a força de um tratado, mas afirmou que é crítico que "revisões periódicas" sejam legalmente vinculadas.

Os comentários foram feitos durante uma reunião com seis líderes de nações insulares, que são duramente atingidas pelo aquecimento global, dado o risco da elevação do nível do mar.

"As populações destes países estão entre as mais vulneráveis à devastação das mudanças climáticas", disse. "Algumas de suas nações podem desaparecer completamente à medida que os padrões climáticos mudarem, podemos ter de lidar com dezenas de milhões de refugiados climáticos na região Ásia-Pacífico".

Obama ainda disse que as vozes dos líderes dos países insulares serão vitais para as negociações do acordo climático nas próximas duas semanas.

O aumento do nível dos oceanos ameaça algumas das remotas ilhas do Pacífico, aumentando o risco de enchentes severas. Nações como o Kiribati, Tokelau e Tuvalu podem desaparecer completamente se as projeções de aumento do nível do mar se concretizarem. (Matheus Maderal, com informações da Associated Press e Dow Jones Newswires - matheus.maderal@estadao.com)