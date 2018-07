Obama quer solidificar apoio enquanto Romney tenta levantar capital

Veja também:

Obama viaja neste sábado, 22, para Wisconsin, considerado por sua campanha um Estado seguro em sua coluna. No entanto, os assistentes do presidente parecem ansiosos em fortificar o apoio na região, em antecipação à possibilidade de o candidato republicano à vice-presidência dos Estados Unidos, Paul Ryan, erodir o apoio à Obama. A viagem de Obama é a primeira ao Wisconsin desde fevereiro.

Romney, que enfrenta críticas dentro de seu próprio partido sobre sua estratégia, está evitando Estados considerados decisivos e, em vez disso, tenta captar dinheiro na Califórnia. Ele está ansioso para recuperar sua vantagem de financiamento em relação à Obama. No mês passado, pela primeira vez, o presidente e o Partido Democrata arrecadaram mais que Romney e o Partido Republicano.

Obama inicia o fim de semana com as pesquisas mostrando que está com uma diferença pequena em relação a Romney nacionalmente. Mas uma nova pesquisa do Wall Street Journal/NBC News/Marist mostra que o presidente lidera entre os prováveis eleitores em 8% em Iowa, 5% no Colorado e 5% no Wisconsin, Estados considerados decisivos. Pesquisas publicadas no início desta semana apontaram que Obama também liderava nos Estados de Virginia e Ohio.

Com AP