Obama reafirma compromisso com Japão em viagem por países aliados na Ásia O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assegurou ao Japão nesta quinta-feira que Washington está comprometido com a sua defesa, incluindo as minúsculas ilhas que estão no centro de uma disputa com a China, mas negou que tenha estabelecido nova "linha vermelha" e pediu diálogo pacífico sobre as ilhas.