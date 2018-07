Obama reafirma que EUA são contra palestinos na ONU

"Houve uma longa conversa telefônica entre o presidente Abbas e Barack Obama. Obama manifestou a oposição dos EUA à decisão de ir à Assembleia Geral da ONU", disse o porta-voz da Autoridade Palestina, Nabil Abu Rudeina. Segundo ele, Abbas "explicou as razões para a decisão palestina de ir à ONU, incluindo a atividade contínua dos assentamentos judaicos nos territórios palestinos e a agressão israelense contra cidadãos e propriedade".

Os EUA, principais aliados de Israel, rejeitam a entrada da Autoridade Palestina nas Nações Unidas, ainda que com status inferior ao de um Estado, sob o argumento de que um Estado palestino só poderá resultar de negociações de paz; Israel, porém, recusa-se a conter a instalação de novos assentamentos exclusivamente para judeus em territórios palestinos, assegurando que as negociações estejam paralisadas há mais de dois anos. As informações são da Dow Jones.