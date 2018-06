Obama recebe apoio de rei saudita para ações na Síria

Obama agradeceu ao rei Abdullah por ter recebido seu secretário de Estado, John Kerry, na cidade de Jeddah nesta semana. Kerry viajou à Arábia Saudita para se reunir com os países do golfo pérsico, o Iraque, a Jordânia, o Egito, o Líbano e a Turquia para avançarem no esforço de criação de uma coalização regional e internacional contra o Estado Islâmico.

De acordo com a Casa Branca, a proposta de ampliar o apoio à oposição Síria apresentada pelo presidente ao líder saudita está em linha com o que Obama havia declarado ao Congresso. O norte-americano recebeu o apoio do o rei Abdullah a seus esforços. Eles concordaram que os militantes moderados sírios serão essenciais no combate tanto ao Estado Islâmico como ao regime do presidente Bashar al-Assad, que "perdeu toda a sua legitimidade".

Obama e o líder saudita também discutiram os desenvolvimentos do conflito no Iêmen e reiteraram seu compromisso de apoiar o presidente Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi na busca por uma solução sustentável para as tensões recentes com o movimento Hawthi. Manifestantes do grupo xiita têm movimentado as ruas da capital iemenita, Sanaa, pedindo que o governo restitua os subsídios à gasolina e, então, renuncie.