Obama recebe líderes do Golfo para discutir acordo nuclear com Irã

Nesta reunião, é esperado que o presidente dos EUA ofereça mais assistência militar, incluindo aumento nos exercícios em conjunto e coordenação em relação aos sistemas de mísseis.

Obama e os líderes da Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã e Bahrein iniciaram suas conversas com um jantar privado ontem à noite na Casa Branca.

O rei Salman da Arábia Saudita cancelou sua ida na última hora, mas enviou o príncipe Mohammed bin Nayef e o vice-príncipe Mohammed bin Salman, que realizaram uma reunião separada com Obama, antes dos demais líderes chegarem.

A cúpula do Golfo acontece em meio as negociações entre os EUA e cinco potências para tentarem chegar a um acordo nuclear com o Irã, previsto para ser concluído em junho, em troca de alívio nas sanções internacionais. Os países do Golfo temem que uma flexibilização ao Irã poderá facilitar a produção de armas nucleares.

Os sauditas também estão bastante preocupados com a situação no Iêmen, onde os rebeldes são apoiados pelo Irã, uma nação xiita. Por mais de um mês, uma coalizão liderada pela Arábia Saudita tem realizado ataques contra os rebeldes. / ASSOCIATED PRESS