Obama recebe petição sobre 'Estrela da Morte' A Casa Branca terá de dar uma resposta a uma petição de cidadãos exigindo que os Estados Unidos construam uma 'Estrela da Morte' - satélite artificial fictício construído no filme Guerra nas Estrelas. O pedido foi registrado em uma seção do site do governo e recebeu 25 mil assinaturas, número que obriga o presidente a dar uma resposta formal.