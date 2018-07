Obama rejeita encontro com Netanyahu, diz funcionário israelense

Tel-Aviv - A Casa Branca rejeitou o pedido do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de se reunir com o presidente Barack Obama este mês nos Estados Unidos, informou um funcionário israelense. A negação de Obama ocorre em meio a um aumento do desacordo entre os dois países, aliados históricos contra o programa nuclear do Irã.

Veja também:

Israel e EUA discutem linha-limite para Irã, diz premiê

Irã diz que pode retaliar Canadá por 'hostil' corte de relações

O funcionário disse, em condição de anonimato, que os assessores de Netanyahu haviam pedido um encontro com Obama na ocasião em que o líder de Israel visitasse a sede das Nações Unidas. "A Casa Branca nos respondeu dizendo que não seria possível realizar o encontro. Disseram que a agenda do presidente estava cheia", afirmou a fonte.

Netanyahu se reúne com Obama em cada viagem que faz aos EUA, desde 2009.