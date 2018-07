Obama relembra história de sua família no Havaí O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, passou o Dia do Ano Novo relembrando a história de sua família no Havaí. Obama levou sua mulher e filhas para visitar o túmulo de seu avô neste domingo de manhã. O avô do presidente, Stanley Dunham, está enterrado no Cemitério Nacional de Punchbowl.