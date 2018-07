Obama respeita minuto de silêncio pelo 11 de Setembro

Com a ajuda um membro da guarda de honra dos fuzileiros navais, Obama depositou a coroa de flores sobre uma estrutura de metal em cima de uma base de concreto com a inscrição "Sept. 11, 2001 - 937 am". Um minuto de silêncio foi respeitado a seguir. Obama manteve-se com a cabeça levemente curvada para baixo e a postura solene durante a cerimônia.

À tarde, Obama deve visitar soldados feridos e seus familiares em um hospital militar. As informações são da Associated Press.