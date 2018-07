Obama retoma campanha pela reeleição sob o ataque de Romney

PORTHSMOUTH - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, retomou nesta sexta-feira, 7, sua campanha eleitoral no Estado de New Hampshire, após ter aceito oficialmente a candidatura à reeleição na Convenção Nacional Democrata que aconteceu na Carolina do Norte.

Obama retomou sua campanha no mesmo dia em que o governo divulgou números negativos para a economia - em agosto, foram gerados apenas 96 mil postos de trabalho nos EUA, abaixo da expectativa de 125 mil feita pelos economistas entrevistados pela agência Dow Jones - e sob o ataque do rival republicano Mitt Romney.

O novo relatório divulgado pelo Departamento de Trabalho nesta sexta-feira mostrou um fraco crescimento no mercado de trabalho dos EUA em agosto. Segundo Romney, o relatório é prova de que as promessas e as políticas do presidente Barack Obama "não têm funcionado".

"Se ontem à noite foi a festa, esta manhã é a ressaca", afirmou Romney em um comunicado em referência ao evento da noite passada em que Obama aceitou formalmente a indicação para concorrer à presidência pelo Partido Democrata. "Isso é mais do mesmo para as famílias de classe média que estão sofrendo durante a pior recuperação econômica desde a Grande Depressão", acrescentou Romney.

O governo dos EUA informou que em agosto foram criados 96 mil empregos no país, abaixo das 125 mil vagas esperadas.

"Isso não é o suficiente. Sabemos que não é o suficiente", disse Obama em New Hampshire sobre os números. Um dos assessores de Obama, Ben LaBolt, que é porta-voz de campanha, respondeu aos ataques de Romney: "Mitt Romney não oferece nenhuma ideia que criará empregos sustentáveis e bem pagos para a classe média", afirmou. Com a aproximação das eleições em 6 de novembro, aumentam os ataques entre os dois candidatos.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.