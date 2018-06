Obama reúne-se com presidente da Câmara para tratar abismo fiscal

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados, o republicano John Boehner, no domingo, na Casa Branca, para negociar formas de evitar o "abismo fiscal", de acordo com autoridades da Casa Branca e um assessor parlamentar.

Os dois lados recusaram-se a fornecer mais detalhes sobre a reunião. Os assessores de Obama e Boehner usaram a mesma linguagem para descrevê-la. "Esta tarde, o presidente Obama e o presidente da Câmara, Boehner, reuniram-se na Casa Branca para discutir esforços para resolver o abismo fiscal," disse o porta-voz da Casa Branca Josh Earnest.

"Nós não vamos falar sobre os detalhes da conversa, mas as vias de comunicação permanecem abertas", disse. Um assessor de Boehner enviou por emaill uma frase idêntica.

Os dois lados estão tentando chegar a um acordo para impedir que cortes de gastos e aumentos de impostos automáticos entrem em vigor no início do ano. Analistas dizem que se o "abismo fiscal" entrar em vigor, a economia dos EUA pode retroceder novamente para uma recessão.

Obama deixou claro que não vai aceitar um acordo a menos que as taxas de impostos para os norte-americanos mais ricos aumentem. Boehner e muitos de seus colegas republicanos dizem que qualquer aumento de impostos faria mal a uma economia ainda frágil.

Na semana passada, Boehner e Obama falaram por telefone, uma conversa que o líder republicano descreveu como agradável, porém improdutiva. Obama disse que Boehner e outros líderes republicanos devem aceitar a realidade de que as taxas de imposto irão subir para os 2 por cento mais ricos dos EUA antes de progredirem para outras questões, como a reforma dos programas de benefícios sociais.