Obama: saída do Iraque renova liderança dos EUA

"Nesta semana nós tivemos dois poderosos lembretes sobre como temos renovado a liderança americana no mundo", declarou o presidente. "Depois de uma década de guerra, estamos virando a página e seguindo adiante, com força e confiança", acrescentou. Ao mesmo tempo, Obama disse que os EUA agora precisam lidar com seu "maior desafio como uma nação": reconstruir a fraca economia e criar empregos com "a mesma urgência e união que nossas tropas levaram ao fronte".

Ontem Obama anunciou que a longa e custosa guerra no Iraque será encerrada até o fim deste ano e que cerca de 40 mil soldados norte-americanos "estarão definitivamente em casa para as festas de fim de ano". Um dia antes, o presidente havia comemorado a morte do ex-ditador líbio como um momento histórico para um país que Kadafi governou por meio da tirania durante décadas.

Obama disse em seu discurso que a retirada das tropas do Iraque permitiu que os EUA se concentrassem no Afeganistão e obtivessem grandes vitórias contra a rede terrorista Al-Qaeda, incluindo a morte do líder do grupo, Osama bin Laden, em maio deste ano. As tropas norte-americanas também estão sendo retiradas do Afeganistão.

Segundo o presidente dos EUA, encerrar as duas guerras vai permitir que o país se volte para o fortalecimento de sua economia para que possa começar a criar empregos suficientes para reduzir os altos níveis de desemprego. "Durante a última década, nós gastamos trilhões de dólares em guerras, tomamos grandes empréstimos no exterior e investimentos muito pouco na maior fonte da nossa força nacional: o nosso povo", disse Obama. "Agora a nação que temos de reconstruir é a nossa", completou. As informações são da Associated Press.