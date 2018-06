Obama saúda decisão da Escócia de rejeitar independência

O presidente Barack Obama saudou nesta sexta-feira a decisão de Escócia de permanecer parte do Reino Unido. "Por meio do debate, discussões e deliberações apaixonadas e pacíficas, eles se lembraram das enormes contribuições da Escócia para o Reino Unido e para o mundo e se declararam a favor de manter a Escócia no Reino Unido", declarou Obama em comunicado.

Ele também parabenizou o povo escocês por seu "amplo e ativo exercício da democracia". Os eleitores escoceses rejeitaram a independência na quinta-feira, quando 55% disseram "não" no referendo.

"Não temos aliado mais próximos do que o Reino Unido e queremos dar continuidade ao nosso relacionamento especial com todo o povo do Reino Unido e da Irlanda do Norte à medida que abordamos os desafios que o mundo enfrenta hoje", disse o presidente. Antes da votação, Obama disse que os Estados Unidos preferiam que a Escócia continuasse a pertencer ao Reino Unido. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.