Obama saúda relação próxima com chanceler alemã A visita oficial da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, à Casa Branca começou na manhã de hoje com o presidente dos EUA, Barack Obama, saudando a relação mais próxima e pessoal entre eles. Em um discurso de recepção, Obama afirmou que os dois são a prova do espírito de liberdade de seus países.