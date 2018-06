Obama se diz chocado com matança de civis afegãos O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, telefonou hoje para o presidente afegão, Hamid Karzai, para manifestar "choque e tristeza" pelo tiroteio iniciado por um militar americano, que resultou na morte de 16 civis no Afeganistão. De acordo com informações da Casa Branca, Obama afirmou que o crime "não é representativo do caráter excepcional dos militares americanos e do respeito que os EUA têm pelo povo do Afeganistão".