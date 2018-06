Obama se diz moderadamente otimista sobre caso fiscal

Faltando pouco mais de um dia para o término do prazo para se costurar um acordo, Obama voltou a pedir ao Congresso americano que chegue a um consenso para evitar o abismo fiscal e culpou o partido republicano pelo fracasso das negociações até agora. Obama afirmou que a resistência dos republicanos em aumentar os impostos para os americanos mais ricos vai levar a uma alta de tributos para toda a classe média dos EUA e afetar a economia do país em 2013.

"Estamos conversando com os republicanos desde que a eleição acabou", disse Obama, ressaltando que o partido tem encontrado dificuldade em dizer sim a repetidas propostas dos democratas.

A conversa com o presidente foi gravada no sábado e uma transcrição foi divulgada na manhã deste domingo pela NBC. "Estava moderadamente otimista na sexta-feira, mas ainda não enxergamos um acordo. E agora a pressão está com o Congresso".