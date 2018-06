Obama se mostra otimista sobre situação do ebola

O presidente dos EUA, Barack Obama, se mostrou otimista em relação à situação do ebola. Ele destacou que vários familiares da única pessoa que morreu da doença nos EUA foram liberados da quarentena e duas enfermeiras de um hospital de Dallas infectadas pelo vírus durante o tratamento deste paciente "parecem estar melhores".

Sobre a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que a Nigéria esta livre do ebola, Obama também afirmou que é um sinal de esperança. "Isso dá uma noção de que, quando diagnosticado no início, esse surto pode ser contido", declarou.

O presidente americano discursou nesta quarta-feira após uma reunião no Salão Oval com a equipe de luta contra o ebola, incluindo Ron Klain, nomeado como chefe da luta contra a epidemia, em seu primeiro dia no cargo.

A reunião acontece no momento em que o governo continua a reforçar medidas de segurança nos EUA, apesar de não ter proibido completamente a entrada de viajantes da África Ocidental, onde a epidemia matou mais de 4.500 pessoas na Libéria, Serra Leoa e Guiné.

Klain é um conhecido agente Democrata em Washington e ex-chefe de equipe do vice-presidente Joe Biden. Ele é encarregado de coordenar a luta contra o ebola do governo, tanto nos EUA quanto nos três país mais atingidos pelo surto. Fonte: Associated Press.