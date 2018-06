Obama se reúne com executivos de tecnologia O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá com executivos de grandes empresas de tecnologia e telecomunicações para discutir suas preocupações sobre as operações de vigilância norte-americana. Além disso, Obama discutirá sobre o site do programa de saúde, o HealthCare.gov, que apresentou problemas técnicos desde o seu lançamento.