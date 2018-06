Obama se reúne com nova comissão de inteligência O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se reuniu nesta terça-feira, 27, com uma nova comissão criada por ele mesmo para aperfeiçoar os serviços de inteligência, após o vazamento de informações sobre os programas de vigilância do país pelo ex-agente da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), Edward Snowden. A comissão é formada por Cass Sunstein, ex-chefe do Gabinete de Informação e Assuntos Regulatórios dos EUA, Richard Clarke, conselheiro de segurança nacional do ex-presidente George W. Bush; Michael Morell, antigo vice-diretor da Agência Central de Inteligência, Geoffrey Stone, professor de Direito e Peter Swire, especialista em privacidade do Centro para o Progresso Americano. O grupo foi criado com o objetivo de conter as preocupações dos defensores de privacidade que as acusações de que a NSA invadiu a privacidade de cidadãos norte-americanos. Fonte: Dow Jones