Obama se reúne com o Dalai Lama na Casa Branca O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu o líder espiritual exilado do Tibete, o Dalai Lama, na Casa Branca neste sábado, informou uma autoridade, desafiando um alerta da China para que o encontro fosse cancelado. A reunião foi decidida rapidamente, no fim de semana e anunciada no último minuto em uma tentativa de mantê-la longe das atenções. As informações são da Dow Jones.