Obama se reúne com príncipe dos Emirados Árabes para discutir Iêmen e Irã O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se reuniu nesta segunda-feira com o príncipe Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, dos Emirados Árabes, para discutir importantes assuntos na região do Golfo, particularmente a campanha militar liderada pela Arábia Saudita no Iêmen, os militantes do Estado Islâmico e as negociações sobre o programa nuclear iraniano.