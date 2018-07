Obama: Taleban pode atacar de novo no Afeganistão

Cuidadoso com as palavras, Obama afirmou que é muito cedo para declarar vitória no Afeganistão e advertiu para o fato de o trabalho dos americanos ainda não estar concluído. "Estamos retirando esses 33 mil soldados porque tivemos sucesso em nossas operações", afirmou, em entrevista à imprensa na Casa Branca. "Nós entendemos que o Afeganistão é um lugar perigoso, que o Taleban ainda está ativo", disse Obama.

Ainda de acordo com o presidente, as ações americanas no Afeganistão estão atualmente mais concentradas em duas tarefas: assegurar que a Al-Qaeda não atacará os EUA e preparar as forças afegãs para cuidar da segurança do país. "Cabul é muito mais segura do que antes e as forças afegãs são mais capazes. No entanto, isso não significa que não ocorrerão mais eventos assim", declarou Obama. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.