Obama telefona para cumprimentar novo presidente O governo de Barack Obama, apesar da cautela, parabenizou Enrique Peña Nieto pela vitória nas eleições do México e frisou que espera cooperação dele no combate ao crime. Em comunicado, a Casa Branca afirmou que Obama telefonou para Peña Nieto e os dois líderes reafirmaram a parceria bilateral que os EUA e o México mantêm "com base no respeito e na responsabilidade mútua". De acordo com a porta-voz do Departamento de Estado, Victoria Nuland, o governo americano "continuará trabalhando com os mexicanos". Analistas nos EUA não veem muito problema na volta do PRI ao poder, afirmando que o cenário de hoje não é o mesmo de 12 anos atrás. / GUSTAVO CHACRA