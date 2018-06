Obama tem mensagens mais populares que Trump no Twitter, diz levantamento

WASHINGTON - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama superou o sucessor Donald Trump no Twitter em termos de mensagens mais compartilhadas, apesar da avidez com a qual o atual presidente usa a rede social.

Segundo um levantamento divulgado na terça-feira, 06, três tuítes de Obama estão entre as dez mensagens mais compartilhadas deste ano. O democrata também lidera com a mensagem mais “curtida” da rede social.

Obama se manifestou poucas vezes no Twitter este ano. Uma das mais populares foi durante o ato de neonazistas em Charlottesville, na Virgína, quando um manifestante antirracista foi morto.

A mensagem vinha com uma foto de Obama sorrindo junto a uma frase de Nelson Mandela: “Ninguém nasce odiando outra pessoa com base na cor de sua pele, origem ou religião”.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017