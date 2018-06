Obama tenta coibir discriminação de alunos transgêneros em banheiros de escolas

WASHINGTON - O governo do presidente dos EUA, Barack Obama, vai orientar todas as escolas públicas do país a permitir que alunos transgêneros usem os banheiros que combinam com sua identidade de gênero.

A carta, assinada por autoridades dos departamentos de Educação e Justiça, não tem força de lei, mas contém a ameaça implícita de que as escolas que não cumprirem a interpretação da lei do governo federal podem ser processadas ou perder ajuda do poder público.

"Não há espaço para discriminação de nenhum tipo em nossas escolas, incluindo a discriminação de estudantes transgêneros com base em seu sexo", disse a Procuradora-Geral dos EUA, Loretta Lynch, em comunicado.

"Esta diretriz dá aos administradores, professores e pais as ferramentas que precisam para proteger os estudantes transgêneros de assédio de seus colegas e para identificar e lidar com políticas escolares injustas", afirmou.

A medida é estabelecida em meio a uma batalha entre o governo Obama e a Carolina do Norte em um tribunal federal causada por uma lei aprovada pelo Estado, em março, que limita o acesso de transgêneros em banheiros públicos.

"Nenhum estudante deveria passar jamais pela experiência de não se sentir bem-vindo em uma escola ou campus universitário", disse o secretário de Educação, John King Jr., em um comunicado. /Reuters