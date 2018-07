Obama terá reunião com democrata sobre crise da dívida

As informações surgiram no final da tarde de hoje, enquanto perduram as dúvidas sobre se o governo dos EUA será capaz de fechar um acordo com os republicanos, até 2 de agosto, para ampliar o teto do seu limite de endividamento, de US$ 14,3 trilhões. Caso isso não ocorra, os EUA estariam em uma situação de moratória, sem capacidade de o governo honrar seus compromissos a partir de 2 de agosto.

O chefe de gabinete da Casa Branca, Bill Daley, disse na tarde de hoje que a solvência dos Estados Unidos já foi prejudicada pela prolongada discussão sobre como aumentar o teto da dívida norte-americana, com o governo de Obama se preparando para a volatilidade dos mercados financeiros ainda hoje.

"Você tem os mercados em todo o mundo prontos para agir", afirmou ele ao programa "Meet the Press", da NBC. "É hora de trazer alguma certeza para o sistema". Daley, em entrevista ao "Face the Nation", da CBS, previu "dias estressantes chegando para os mercados do mundo e o povo americano". Mais cedo, o líder da Câmara dos Representantes (deputados), o republicano John Boehner, afirmou que é muito cedo para saber se um acordo bipartidário para elevar o teto do endividamento norte-americano é possível. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.