Obama toma posse de seu 2º mandato presidencial

O dia de festividades, paradas e bailes marcará o início do segundo mandato de quatro anos de Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. O político que começou sua carreiro como líder comunitário em Chicago e professor de direito constitucional e se tornou o político mais importante do mundo enfrenta um país marcado pelas diversidades partidárias, uma economia ainda fraca e uma série de desafios no exterior.

Em cerimônias breves no domingo, com a família reunida na Casa Branca, Obama fez seu juramento de posse pouco antes do meio-dia, como exigido pela lei. Com sua mão esquerda sobre a bíblia da família, segurada pela primeira-dama Michelle Obama, o 44º presidente dos Estados Unidos ergueu sua mão direita e repetiu as mesmas palavras lidas em voz alta pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, John Roberts.

A posse íntima atendeu a uma exigência legal de que os presidentes assumam o cargo, oficialmente, no dia 20 de janeiro. Como a data caiu no domingo neste ano, as cerimônias púbicas que cercam o início do mandato presidencial foram transferidas para segunda-feira, o que, neste ano, coincide com o aniversário de Martin Luther King, líder na luta pelos direitos civis .

Os eventos desta segunda-feira não devem ter a mesma efervescência de quatro anos atrás, quando 1,8 milhão de pessoas estiveram no centro de Washington para a posse de Obama. As autoridades esperam uma multidão entre 500 mil e 700 mil nesta segunda-feira. As informações são da Associated Press.