Obama usa programa de rádio para desejar boa Páscoa

"Para todos os americanos: eu espero que você tenha um fim de semana de alegria e reflexão, com foco nas coisas que mais importam. Deus os abençoe. E Deus abençoe os Estados Unidos", acrescentou.

No discurso do Partido Republicano, a governadora de Oklahoma, Mary Fallin, disse que a administração federal está tomando crédito por produção de energia nos EUA, enquanto "trabalha agressivamente para miná-la". Fallin afirmou que a crise de energia está ligada à "falta de liderança" que começa no alto escalão. Ela acrescentou que os republicanos irão pressionar por mais produção de energia nacional. As informações são da Dow Jones e Associated Press.