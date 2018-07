Obama vai a Porto Rico de olho no voto latino Com a certeza de que o voto latino definirá a eleição de 2012, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez ontem a primeira visita de um presidente americano em 50 anos a Porto Rico, território autônomo dos EUA no Caribe desde 1898. Obama arriscou palavras em espanhol para agradar aos anfitriões, defendeu a realização de dois plebiscitos para a definição do modelo de relação entre Washington e a ilha e recolheu doações para sua campanha.