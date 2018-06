Obama vai assinar projeto de lei que impõe novas sanções à Rússia, diz porta-voz

A Casa Branca informou que o presidente Barack Obama vai sancionar um projeto do Congresso que impõe novas sanções à Rússia e aprova o envio de ajuda à Ucrânia.

O porta-voz Josh Earnest disse que Obama ainda tem preocupações sobre o projeto de lei, mas que ele acredita que a proposta lhe dá a flexibilidade necessária. O presidente deve sancionar o projeto ainda nesta semana.

A Casa Branca vinha sendo evasiva a respeito do projeto, que conta com amplo apoio popular.

A informação de que Obama vai assinar o projeto de lei foi divulgada no momento em que a Rússia enfrenta uma crise cambial, impulsionada tanto pelo impacto das sanções anteriores quanto pela queda dos preços do petróleo. Fonte: Associated Press.