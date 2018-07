Obama vai até Denver para oferecer condolências, após ataque em cinema

AURORA, COLORADO - O presidente Barack Obama deixou a política de lado por mais um dia e foi ao Colorado nesta segunda-feira, 23, para oferecer abraços, lágrimas e a solidariedade da nação aos sobreviventes e familiares dos assassinados no ataque dentro de um cinema em Denver, na sexta-feira passada.

"Eu falo a eles não só como presidente, mas também como pai e marido", disse Obama para jornalistas após visitar um hospital. O candidato Republicano à presidência, Mitt Romney, afirmou que a decisão do presidente de encontrar-se com as famílias é "correta."

O massacre deixou 12 mortos e 58 feridos. Um único homem foi preso, James Holmes, suspeito de atacar os espectadores que assistiam a estreia do filme Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge. A tragédia também silenciou a amarga disputa pela Casa Branca entre Obama e Romney. O Republicano ecoou o pedido de unidade feito por Obama: "A resposta é que podemos nos unir. Vamos mostrar aos nossos compatriotas o bom coração da América que conhecemos e amamos".

As informações são da Associated Press.