Obama vai em busca do voto feminino

Uma semana depois de anunciar seu apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, Barack Obama decidiu se concentrar ontem na busca do voto feminino ao discursar em entidade de ensino superior que tem apenas alunas. Para completar, o presidente dos EUA gravou uma participação em um programa da rede de TV ABC que tem cinco apresentadoras, incluindo Whoopi Goldberg e Barbara Walters.

Além da ofensiva pelo voto feminino, que é uma das faixas demográficas nas quais sua vantagem sobre Mitt Romney ultrapassa os 10 pontos porcentuais, Obama também lançou um comercial atacando seu adversário republicano por seus anos como executivo de um fundo privado.

"Estou convencido de que as mulheres de sua geração têm a vontade necessária para nos liderar", disse Obama em discurso no Barnard College, uma faculdade associada à Universidade Colúmbia, em Nova York, onde se formou no começo dos anos 80 em Ciências Políticas.

Todos os anos, o presidente recebe centenas de convites para discursar. Neste ano, a escolha do Barnard causou polêmica, pois o presidente se ofereceu para falar, ignorando pedidos até mesmo da Colúmbia, que o viu rejeitar ser orador pelo nono ano seguido.

O Barnard aceitou Obama como orador, cancelando a participação de Jill Abramson, uma ex-aluna e primeira mulher a ocupar o cargo de editora executiva do New York Times. Críticos de Obama também advertiram para supostos fins eleitoreiros na escolha de uma faculdade considerada um dos redutos do feminismo americano.