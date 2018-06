Obama vai nomear Susan Rice como principal assessora de segurança

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, planeja nomear Susan Rice como sua conselheira de segurança nacional no lugar de Tom Donilon, que está deixando o cargo, em uma grande mudança na equipe de política externa da Casa Branca.

Obama planeja fazer a nomeação, relatada inicialmente pelo New York Times, nesta quarta-feira. Ele também irá anunciar o substituto de Rice no posto de embaixador dos EUA na ONU, que deve ficar com a diplomata Samantha Power, conhecida por suas posições a favor de "intervenções humanitárias" em países em crise. A Casa Branca confirmou a reportagem do New York Times, mas não forneceu mais detalhes. / REUTERS