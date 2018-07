Obama vê grande oportunidade comercial na AL

Ele afirmou que "um governo transparente" é essencial para criar oportunidades para as pessoas da região. Ele elogiou a Colômbia e o Brasil pela a criação de governos eficazes que têm crescimento econômico sustentado.

As declarações de Obama foram feitas durante uma reunião com líderes empresariais com a finalidade de convencê-los que ele leva a sério a expansão do comércio na América Latina.

Obama afirmou que 40% das exportações dos EUA são destinadas à região, sustentando quase 4 milhões de empregos no país. A China, no entanto, se tornou um parceiro comercial maior com outros países da América do Sul.

O presidente dos EUA também disse que a legalização do uso de drogas não é a resposta para o tráfico ilegal de narcóticos nas Américas, contrariando um coro crescente na América Latina para discutir a descriminalização como uma forma de reduzir a violência dos cartéis.

Ele declarou que está aberto a um debate sobre a legalização, mas não acredita que isso conduzirá a um acordo. Segundo Obama, a resposta para os cartéis de drogas são as sociedades com economias fortes, leis e estrutura sólida de aplicação da leis. Ele acrescentou que também é de responsabilidade dos países que são grandes destinos para as drogas reduzir a demanda por narcóticos ilegais. As informações são da Associated Press.