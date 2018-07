Obama vence na Flórida após recontagem dos votos

O estado americano da Flórida finalizou a contagem dos votos neste sábado. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi declarado vencedor, o que dá a ele uma margem de 332 a 206 no Colégio Eleitoral.

Autoridades da Flórida disseram que Obama teve 50% dos votos, enquanto o candidato republicano Mitt Romney somou 49,1%, uma diferença de cerca de 74 mil votos.

O resultado saiu quatro dias depois das eleições devido a uma recontagem dos votos e Obama já tinha sido considerado vencedor por causa da vitória em outros estados.

Obama agora contabiliza 8 vitórias nos 9 estados considerados "de transição", perdendo apenas na Carolina do Norte. Além da Flórida, ele obteve a maioria dos votos em Ohio, Iowa, New Hampshire, Wisconsin, Virginia, Colorado e Nevada. As informações são da Associated Press.