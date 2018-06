Obama viajará pelos EUA para resgatar agenda

As viagens começarão na quinta-feira (09), com uma visita a Austin, no Texas, segundo a Casa Branca. Obama vai visitar uma escola técnica e se reunir com empresários, além de visitar uma empresa de tecnologia. As viagens ocorrem no momento em que Obama enfrenta ceticismo de aliados e adversários políticos sobre a possibilidade de ele conseguir realizar o que pretende antes das próximas eleições. Essas preocupações foram motivadas pela falha em implementar o controle de armas e pelo esforço sem sucesso para evitar que cortes automáticos de gastos entrassem em vigor.

"A economia ainda é a principal preocupação dos norte-americanos porque as políticas do presidente tornam mais difícil a criação de empregos", disse Brendan Buck, porta-voz do presidente da Câmara, o republicano John Boehner, citando energia, impostos e a lei de saúde de Obama. "Infelizmente, duvido que vamos ouvir ele falar sobre isso durante esse road show." As informações são da Associated Press.