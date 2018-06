Obama visita Afeganistão no feriado de Memorial Day O presidente dos EUA, Barack Obama, fez hoje uma visita surpresa ao Afeganistão. Ele pousou no campo aéreo de Bagram para conversar com comandantes militares e se reunir com as tropas no fim de semana do feriado de Memorial Day, que homenageia militares americanos que morreram em combate.