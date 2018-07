Obama visita vítimas do atirador do Colorado

SÃO PAULO - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, visita neste domingo, 22, vítimas do massacre do atirador do Colorado, segundo a Casa Branca.

Obama declarou cinco dias de luto por causa dos assassinatos de quinta-feira, 19, em um cinema de Aurora, no qual 12 pessoas morrera e 59 ficaram feridas. "Símbolo de respeito às vítimas deste ato de violência sem sentido", disse o presidente.

Sozinho - A polícia de Aurora descartou que James Holmes tenha recebido ajuda de outra pessoa no planejamento e execução dos crimes. "Falamos com um companheiro de Holmes e não há razão para crer que está envolvido", disse a porta-voz da polícia.