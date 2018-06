Obama visitará New Jersey para inspecionar danos de ciclone Sandy

NEW JERSEY - O presidente dos EUA, Barack Obama, em campanha pela reeleição, deve visitar New Jersey nesta quarta-feira, 31, para inspecionar a devastação generalizada causada pelo ciclone Sandy na Costa Leste dos EUA e do Canadá.

Com pelo menos 48 pessoas mortas - a maioria por queda de árvores - e milhões afetadas pelos ventos fortes, cortes de energia e inundações, Obama cancelou aparições de campanha no Estado-chave de Ohio para supervisionar a resposta do governo à tragédia.

O democrata Obama tem uma disputa acirrada com o rival republicano Mitt Romney, e a Casa Branca se esforça para retratá-lo como um líder forte, antes da eleição de 6 de novembro. O presidente decretou estado de emergência e de "grandes catástrofes" em Nova Jersey e Nova York.

Mais de oito milhões de casas ficaram sem eletricidade por causa da maior tempestade a atingir o país em gerações, que inundou o metrô de Nova York e o distrito financeiro de Manhattan. Grande parte de Manhattan ainda estava às escuras na noite de ontem. A previsão é que a tempestade pode ter causado cerca de US$ 20 bilhões em danos nos EUA.

