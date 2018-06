Obama visitará o papa em março

O primeiro encontro de Obama com o papa desde o início do pontificado de Francisco ocorrerá em 27 de março, no encerramento de um giro pela Europa que levará Obama à Holanda, para uma reunião de cúpula sobre segurança nuclear, e à Bélgica, onde ocorrerá a cúpula EUA-União Europeia.

Ao longo dos últimos meses, Obama citou em diversas ocasiões comentários do papa sobre a economia em seus próprios discursos. No fim do ano passado, ao publicar a primeira exortação apostólica de seu pontificado, Francisco denunciou a exclusão provocada pela tirania dos mercados.

Obama não vai ao Vaticano desde julho de 2009, quando reuniu-se com Bento XVI.

De acordo com a agenda divulgada pela Casa Branca, Obama manterá encontros bilaterais com autoridades holandesas e belgas e também com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen. Em Roma, Obama se reunirá com o presidente da Itália, Giorgio Napolitano, e com o primeiro-ministro Enrico Letta. Fonte: Dow Jones Newswires.