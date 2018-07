Obama visitará o Sudeste Asiático ainda em novembro O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, visitará Mianmar (antiga Birmânia), Camboja e Tailândia na segunda metade de novembro, onde participará da cúpula de líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, pela sigla em inglês). O evento ocorrerá na capital cambojana, Phnom Penh. A viagem ocorrerá menos de duas semanas após Obama ter sido reeleito e também no momento em que iniciou negociações no Congresso dos EUA para evitar o chamado "abismo fiscal" que ameaça a economia americana. Obama deverá estar no Camboja e em Mianmar nos dias 18 e 19 de novembro, embora as datas não estejam confirmadas.